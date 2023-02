Luiz Carlos Motta (PL) disse que o resultado das eleições para as Mesas Diretoras do Congresso Nacional foi positivo para o Brasil

publicado em 04/02/2023

o. O parlamentar acredita que Arthur Lira (PP-AL), na Câmara, e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no Senado, irão trabalhar por uma harmonia entre os poderes (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Em entrevista exclusiva ao A Cidade, o deputado federal, Luiz Carlos Motta, eleito pelo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o PL, disse que o resultado das eleições para as Mesas Diretoras do Congresso Nacional foi positivo para o Brasil, em que pese a disputa ideológica que tomou conta do pleito. O parlamentar acredita que Arthur Lira (PP-AL), na Câmara, e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no Senado, irão trabalhar por uma harmonia entre os poderes.

Motta, que é da região, com domicílio eleitoral em Rio Preto, teve 1.774 votos em Votuporanga e tomou posse no último dia 1º para o seu segundo mandato. Com uma base sólida ligada ao trabalho que desenvolve junto ao Fecomerciários (Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo), ele foi reeleito com 104.701 votos, 29 mil votos a mais do que em sua primeira eleição.

“Como parlamentar reeleito pela nossa região e representante do nosso Estado, fiquei muito feliz com o resultado das eleições das Mesas Diretoras das duas casas legislativas do Congresso Nacional. Na Câmara Federal, da qual faço parte, depositei meu voto em Arthur Lira, que foi reconduzido ao cargo de presidente. Acredito que Lira tem feito um excelente trabalho, atuando com muito resiliência e capacidade de articulação. Espero que nesse segundo mandato como presidente coloque em votação projetos importantes para o nosso país”, disse Motta.

Assim como Motta, outros 463 dos 513 deputados federais brasileiros votaram em Lira, numa das eleições mais “tranquilas” da Casa. No Senado, porém, não houve esse consenso. A disputa foi acirrada entre Rogério Marinho (PL-RN) e Rodrigo Pacheco, numa eleição que ganhou ares de terceiro turno entre direita e esquerda.

Mesmo com Marinho sendo de seu partido, Motta disse ter ficado satisfeito com a reeleição de Pacheco, por 49 a 32. “Com relação à reeleição de Rodrigo Pacheco, para a presidência do Senado, também fiquei muito satisfeito com a escolha e acredito que desta maneira as duas casas legislativas irão trabalhar em harmonia com o Governo Federal para darmos importantes passos para o futuro do nosso Brasil”, concluiu.

