As lojas da cidade abrirão a partir das 13h desta quarta-feira (22) e seguirão até as 18h

publicado em 21/02/2023

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brCom um horário diferenciado para receber a população de Votuporanga durante a celebração da maior festa popular do Brasil, o Carnaval, o comércio retoma sua programação nesta quarta-feira (22).As lojas começam a abrir a partir das 13h e seguirão até as 18h. A partir da quinta-feira (23) o comércio voltará ao seu horário normal de atendimento.Nesta terça-feira (21), o comércio todo segue fechado por conta do Ponto Facultativo de Carnaval.Liquida VotuCom o fim do Carnaval, o votuporanguense costumeiramente se prepara para ir às compras pela campanha "Liquida Votu", que está confirmada para acontecer de 6 a 18 de março. A campanha envolve estabelecimentos que são associados a ACV (Associação Comercial de Votuporanga).