publicado em 18/02/2023

Com programações diversificadas em seus calendários, os clubes prometem levar muita alegria e música boa para todos (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Os clubes de Votuporanga, Assary e Votuporanga Clube, manterão as tradições em suas dependências e comandarão a folia de seus associados nos dias de Carnaval. Com programações diversificadas em seus calendários, os clubes prometem levar muita alegria e música boa para todos que acompanharem.

Lá pelos lados da avenida João Gonçalves Leite onde acontecerá o “Carnaval, Magia, Fantasia e Alegria”, o Assary preparou um grande esquema para a realização da folia aos seus associados. Com ambiente seguro e totalmente familiar, o clube preparou quatro noites e duas matinês (domingo e terça) com muitas fantasias, brincadeiras e músicas ao vivo.

A festança acontece na lanchonete do clube até a terça-feira (21), os associados poderão convidar seus amigos (não associados) para curtirem os shows, o custo do convite será de R$ 50 por convidado para cada noite.

Hoje, a programação fica por conta de Nossa Teoria e banda Dona Maria. Amanhã, porém, o dia será movimentado com o grupo Fama, DJ Vianna e Felipe Santana. Já na segunda-feira (20), a curtição será com a dupla sertaneja Wesley e Gustavo e com o grupo de pagode Jeito Nosso e para finalizar a programação está escalado o DJ Vianna.

VotuClube

O tradicional VotuClube inicia hoje a folia com o “Carna Clube”. A partir das 19h, os seus associados e convidados poderão curtir muito samba do bom com o grupo Os Partideiros. A folia acontecerá na lanchonete do clube que estará equipada e bem decorada para receber os animados votuporanguenses.

A festança por lá acontecerá até a segunda-feira (20) e amanhã o dia será ainda mais especial, isso porque a organização do clube preparou uma super matinê para a criançada também cair na folia, das 15h até as 18h.