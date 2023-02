A festa é promovida pela Prefeitura e foi pensada para que toda a família possa curtir

publicado em 20/02/2023

Centenas de pessoas já passaram pela estrutura montada pela Prefeitura de Votuporanga no Parque da Cultura desde a sua abertura do Carnaval Votu Show 2023 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duarte

Carnaval Votu Show 2023, que marcou a retomada do Carnaval popular em Votuporanga e em grande estilo, segue com sua programação nesta segunda-feira (20). Para esta noite, uma das atrações mais esperadas é a banda Capitão Mustache, que promete colocar os foliões para pular no Parque da Cultura.

Depois de dois anos sem uma das festas mais populares do Brasil, em razão da pandemia da Covid-19, o Carnaval está de volta e tem movimentado a cidade desde o início deste final de semana prolongado. Centenas de pessoas já passaram pela estrutura montada pela Prefeitura de Votuporanga no Parque da Cultura desde a sua abertura no último sábado (18).

Abrindo os shows desta segunda tem o som da Banda Genius às 21h; logo após, às 23h, é a vez da Banda Capitão Mustache se apresentar; e o DJ John comanda a diversão a partir de 1h. No intervalo, entre as atrações haverá desfile de bloquinhos carnavalescos.

Na terça-feira (21), no último dia do "Carnaval Votu Show 2023" os foliões poderão curtir mais uma matinê a partir das 17h, sob o comando da Banda Genius e também conhecer três novos vencedores da Melhor Fantasia Infantil. Às 19h, o cantor Darcio Henrique sobe ao palco para encerrar a festa; haverá também o resultado do concurso de Melhor Bloco Carnavalesco.

Para oferecer uma festa segura e tranquila, a infraestrutura conta com forte esquema de segurança apoiado pela base móvel da Polícia Militar, da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, da Atividade Delegada e também equipes de segurança e brigadistas, além de um posto de atendimento com ambulância e profissional de saúde. O local ainda conta com rampas de acesso e banheiros químicos adaptados, gradis cercando o lago e fechamento metálico no entorno da área externa do parque.

A entrada, gratuita, é feita exclusivamente pela Avenida Angelo Bimbato, onde ficam concentrados os seguranças para revista pessoal obrigatória durante todos os dias. Menores de 18 anos somente podem entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.

Estrutura