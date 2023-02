Os shows desta terça-feira (21) encerram os quatro dias de festa promovida pela Prefeitura de Votuporanga

publicado em 21/02/2023

Esta terça-feira (21) é o último dia de Carnaval popular no Parque da Cultura (Foto: Divulgação)

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brDepois de quatro dias de muita festa, alegria e música boa, o Carnaval Votu Show 2023 chegará ao fim. Com uma programação voltada para todas as idades e com a promessa de retomar o Carnaval popular de Votuporanga, o evento movimentou os foliões durante esses dias no Parque da Cultura.Para esta terça-feira (21), último dia de festa, os foliões curtirão mais uma matinê a partir das 17h, sob o comando da Banda Genius e também conhecer três novos vencedores da Melhor Fantasia Infantil.A partir das 19h, o cantor Darcio Henrique sobe ao palco para encerrar a festa; haverá também o resultado do concurso de Melhor Bloco Carnavalesco.Centenas de pessoas já passaram pela estrutura montada pela Prefeitura de Votuporanga no Parque da Cultura desde a sua abertura no último sábado (18).A entrada, gratuita, é feita exclusivamente pela Avenida Angelo Bimbato, onde ficam concentrados os seguranças para revista pessoal obrigatória durante todos os dias. Menores de 18 anos somente podem entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.