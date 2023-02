Os supermercados da cidade manterão a mesma programação durante os quatro dias de folia em Votuporanga; confira

publicado em 18/02/2023

Os supermercados manterão o mesmo horário de funcionamento para os dias de folia em Votuporanga (Foto: Proença)

Fernanda Cipriano

Os supermercados de Votuporanga não alteraram seus horários de atendimento durante os quatro dias de folia de Carnaval. A programação segue normal e os consumidores poderão frequentar de forma habitual os lugares que estão acostumados a realizarem as suas compras.

O Proença, por exemplo, atenderá seus clientes das 7h30 até as 21h. As lojas do Porecatu também seguem com seu horário normal e por isso as lojas 1 e 3 atenderão aos votuporanguenses das 7h às 21h e a loja 2, localizada na avenida Brasil, vai estender seu horário e seguirá até as 22h.

Já o Muffato na zona central de Votuporanga abre suas portas para os foliões às 8h e segue até as 21h. As lojas do Amigão Supermercados também vão funcionar em seu horário normal até as 21h.

As lojas da rede Santa Cruz ficarão abertas no Carnaval, mas na loja Itacolomi o atendimento será das 7h às 20h e na da rua Amazonas 7h às 21h.