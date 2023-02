É o caso do Santa Folia, que será realizado no estacionamento das futuras instalações do North Shopping de Votuporanga

publicado em 18/02/2023

Carnavais privados do Santa Folia e da Lord Lion também prometem movimentar os foliões votuporanguenses (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

Votuporanga terá ainda algumas opções de carnavais privados neste final de semana prolongado. Com a ida do OBA para Rio Preto (veja mais nesta página), outros empresários da noite votuporanguense decidiram investir no Carnaval fechado e voltado mais para o público jovem.

É o caso do Santa Folia, que será realizado no estacionamento das futuras instalações do North Shopping de Votuporanga. O evento, que será open bar, começa hoje com shows de Tati Romero, Nossa Teoria, DJ Santtorini e DJ Bouroq.

Já para amanhã, os organizadores contrataram o grupo Bonde do Tigrão, DJ Santtorini, Evandro & Juninho e Baile do Zena. Para encerrar a festa, na segunda-feira (20) as atrações serão Katinguelê, Rodrigo Olih, Darcio Henrique e DJ Santtorini.

Lord Lion