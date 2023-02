Sem proposituras da Prefeitura em tramitação, os vereadores devem apreciar apenas uma iniciativa do próprio legislativo para a denominação de uma rua

publicado em 11/02/2023

Os vereadores devem discutir e votar apenas um projeto na sessão ordinária de segunda-feira para a denominação de uma rua (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Daniel David (MDB), pautou apenas um projeto para a sessão ordinária de segunda-feira (13). Sem proposituras da Prefeitura em tramitação, os vereadores devem apreciar apenas uma iniciativa do próprio legislativo para a denominação de uma rua.

O projeto é de autoria do vereador Mehde Meidão (União Brasil), que presta uma homenagem ao agropecuarista Idemando Figueira da Costa com o nome de uma rua no Loteamento Jardim Athenas II.