A iniciativa partiu do vereador Jura (PSB), que esteve presente na cerimônia de conclusão do Curso de Extensão de Mergulho de Segurança Pública do Estado de São Paulo

publicado em 07/02/2023

Instrutores, Comando do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e mergulhadores, na cerimônia de conclusão (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal aprovou por unanimidade uma homenagem aos bombeiros que concluíram curso de mergulhadores realizado em Votuporanga. A iniciativa partiu do vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), que esteve presente na cerimônia de conclusão do Curso de Extensão de Mergulho de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

Conforme o voto de congratulação apresentado pelo vereador, o curso de mergulho possui seis edições que acontecem durante o ano em várias regiões do Estado de São Paulo e, desde 2017, não era realizado no Posto do Corpo de Bombeiros de Votuporanga.

No ano de 2022, o evento ocorreu nos municípios de Sorocaba, Piracicaba, litoral santista e em Votuporanga. Da cidade, inscreveram-se 68 bombeiros no curso, sendo que, 30 foram aprovados em testes físicos e aptidão e 15 participaram da conclusão em Votuporanga.

Desta forma, o estado de São Paulo possui agora, com os novos formandos, 978 bombeiros militares aptos no curso de mergulho. Conforme informações, o curso teve duração de 45 dias, sendo que, 15 dias, foi ministrado no posto do Corpo de Bombeiros de Votuporanga, e o restante em atividades externas, em rios da região e no litoral paulista.

Diante deste contexto, o vereador Jura apresentou a homenagem diante da importância desses cursos que aprimoram os profissionais que trabalham arduamente salvando vidas, são eles: