Os milhares de alunos votuporanguenses, que fazem parte das escolas estaduais da cidade, se preparam para voltar às salas de aula

publicado em 02/02/2023

As aulas da rede estadual em Votuporanga terão início na sexta-feira (3), com encerramento no dia 15 de dezembro (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Os alunos votuporanguenses da rede estadual de ensino se preparam para mais uma etapa de suas vidas escolares. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo publicou no Diário Oficial o calendário letivo de 2023 da rede estadual de São Paulo. As aulas terão início na sexta-feira (3), com encerramento no dia 15 de dezembro.

De acordo com a publicação, o recesso escolar dos estudantes está programado para acontecer em julho do dia 3 ao 23, dentro deste período os docentes também terão 15 dias de férias (do dia 3 ao 17). O calendário é dividido em dois semestres e quatro bimestres, com 200 dias letivos já levando em consideração os feriados nacionais.

Nos dias de ontem e hoje, os professores e diretores realizaram as tradicionais reuniões de planejamento antes do início das aulas. Tudo isso para traçar as metas do primeiro semestre, previsto até 30 de junho.

Alunos matriculados na rede pública de São Paulo que desejam trocar de unidade escolar devem realizar solicitação até a próxima sexta-feira (6). Pais, responsáveis ou estudantes com mais de 18 anos podem pedir a mudança diretamente nas escolas que pretendem obter a matrícula, nas unidades do Poupatempo ou, ainda, por meio do perfil de responsável na plataforma SED.

A transferência por interesse é concedida mediante vaga na escola preterida levando em consideração o endereço dos estudantes. Já para a transferência por alteração de endereço, o aluno será encaminhado para a unidade mais próxima de sua residência que possua vaga no tipo de atendimento adequado.