publicado em 04/01/2023

O votuporanguense proprietário de um dos únicos três Porsches 918 Spyder do Brasil terá que desembolsar R$ 500 mil de IPVA (Foto: Divulgação)

Da redação

O que você faria com R$ 577 mil? Compraria uma casa? Um carro de luxo? Abriria um negócio? Pois bem, essa pequena fortuna que, para muitos seria a solução para a vida, para um votuporanguense em específico será o que ele terá de pagar de IPVA (Imposto Sobre Veículos Automotores) de seu carro.

Ele é proprietário de uma das únicas três unidades do Brasil do Porsche 918 Spyder, ano 2015 que, segundo a Secretaria Estadual da Fazenda, tem um valor de mercado estimado em mais de R$ 14 milhões.

O híbrido estreou em setembro de 2013 no Salão de Frankfurt, com produção limitada a 918 unidades. Somente três vieram ao Brasil. O modelo é equipado com motor V8 4.6, que trabalha em conjunto com outros dois propulsores elétricos (um na dianteira e um na traseira).

Ao todo, são 887 cv de potência, que permitem ir de 0-100 km/h em 2,6 segundos ou acelerar de 0-200 km/h em baixos 7,3 segundos. A velocidade máxima é de 345 km/h.