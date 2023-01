Em dúvida se poderá viajar nos feriados de 2023? Então há uma boa notícia: praticamente todos os feriados nacionais serão em dias da semana

publicado em 02/01/2023

Da redação

Em dúvida se poderá viajar nos feriados de 2023? Então há uma boa notícia: praticamente todos os feriados nacionais serão em dias da semana – com exceção do 1º de janeiro, Dia da Confraternização Universal, que caiu no domingo, mesma situação do feriado estadual de 9 de julho - Revolução Constitucionalista – que também cai no domingo.

A maioria das datas comemorativas de 2023 vai cair em uma quinta-feira (4), seguida de sexta (3) e segunda (2), além de duas nas terças (inclusive 8 de agosto – aniversário de Votuporanga) e uma na quarta-feira. O calendário também conta com pontos facultativos.

Cabe ressaltar que os pontos facultativos não são feriados oficiais. Cada órgão ou empresa decide facultá-los ou não. Exemplos de pontos facultativos são: a segunda e a terça-feira de Carnaval e a véspera de Natal e Ano Novo.

Quais serão os feriados do ano de 2023?

Janeiro

1º de janeiro (domingo) - Confraternização Universal

Fevereiro

20 a 22 de fevereiro (segunda, terça e quarta-feira) - Carnaval (ponto facultativo, sendo a quarta-feira de Cinzas somente até as 14h)

Abril

7 abril (sexta-feira) - Paixão de Cristo

21 de abril (sexta-feira) - Tiradentes

Maio

1º de maio (segunda-feira) - Dia do Trabalho

Junho

8 de junho (quinta-feira): Corpus Christi

Julho

09 de julho (domingo) - Revolução Constitucionalista

Agosto

8 de agosto (terça-feira): Aniversário de Votuporanga

Setembro

7 de setembro (quinta-feira) - Independência do Brasil

Outubro

12 de outubro (quinta-feira) - Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil

Novembro

2 de novembro (quinta-feira) - Finados

15 de novembro (quarta-feira) - Proclamação da República

Dezembro

25 de dezembro (segunda-feira) – Natal

**box**

Feriados prolongados de 2023

20 a 22 de fevereiro (segunda, terça e quarta-feira) - Carnaval

7 abril (sexta-feira) - Paixão de Cristo

21 de abril (sexta-feira) - Tiradentes

1º de maio (segunda-feira) - Dia do Trabalho