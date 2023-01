A iniciativa busca angariar fundos para a aquisição de equipamentos voltados a modernizar a Sala de Fisioterapia da Apae do município

publicado em 20/01/2023

A animação ficará por conta de Anisinho Martin, Gustavo Sanches e Darcio Henrique, além da Escola de Samba Rosas de Ouro (Foto: Divulgação)

Da redação

Votuporanga sedia neste sábado (21) a primeira edição do “Boteco dos Leões”, iniciativa que busca angariar fundos para a aquisição de equipamentos voltados a modernizar a Sala de Fisioterapia da Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) do município. O evento, que é Open Food, será realizado no Assary Clube de Campo, a partir das 17h.

A animação do “Boteco dos Leões” ficará por conta dos cantores Anisinho Martin, Gustavo Sanches e Darcio Henrique, além da Escola de Samba Rosas de Ouro. Os ingressos são comercializados por R$ 75.

O Lions Club International Foundation patrocina benfeitorias em diversas cidades e países do mundo, fornecendo subsídios aos Lions Clubes. Esses subsídios permitem que os Leões realizem projetos de serviços de grande escala que não seriam possíveis sem assistência financeira.

Diante deste cenário, o Lions Clube de Votuporanga, e Lions Clube de Votuporanga “Brisas Suaves” se uniram para solicitar o subsídio de um projeto para adquirir novos equipamentos para equipar a Sala de Fisioterapia da Apae local, que permitam potencializar a realização de atividades que estimulem o desenvolvimento neuropsicomotor, proporcionando integração social, bem como o desenvolvimento das habilidades funcionais das pessoas com deficiência intelectual, deficiência múltipla e ou transtorno global do desenvolvimento.

O custo desses equipamentos gira em torno de R$ 200 mil e para ajudar a angariar essa quantia, é que nasceu a festa denominada “Boteco dos Leões”, que será realizada no Assary Clube de Campo. Para adquirir os ingressos ou obter mais informações basta entrar em contato pelos telefones: 17 3426-8490 / 17 99678-4145 (recepção).