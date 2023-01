Veículo será usado pela igreja em sua campanha promocional de arrecadação de renda

publicado em 03/01/2023

As chaves da moto foram entregues ao Padre Alexandre pela gerente do hotel Silvia Dornelas, ao lado de Valmir Dornelas junto a sua mãe Inês e seu pai Arlindo Dornelas, e o presidente da Câmara Municipal Daniel David (Foto: Redes sociais)

Da redação

O Ville Hotel Gramadão, já conhecido pelo seu envolvimento nas causas sociais de Votuporanga, realizou a doação de mais uma motocicleta 0km para a comunidade votuporanguense. Desta vez o veículo foi para a Paróquia São Cristóvão e será usado pela igreja em sua campanha promocional de arrecadação de renda.

As chaves da moto, uma Honda/Biz, foram entregues ao Padre Alexandre pela gerente do Ville Hotel Gramadão, Silvia Dornelas, irmã do diretor do Grupo Gramadão, Valmir Dornelas, que foi quem fez a doação.

“Começando o ano com 365 oportunidades de fazer o bem, o Ville Hotel Gramadão contribuiu com a campanha da Paróquia São Cristóvão, doando uma moto Honda Biz 0km”, divulgou o hotel em suas redes sociais.