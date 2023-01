A situação pôde ser percebida quando alguns jogadores e até o técnico, Rodrigo Cabral, se recusaram a dar entrevistas após o apito final do jogo

publicado em 25/01/2023

A equipe da Cidade FM estava na zona mista quando aguardava o técnico para a entrevista, mas ele se recusou a falar (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

A derrota de quarta-feira (25) para Bandeirante de Birigui, desta diante de sua torcida, parece ter piorado o clima de tensão no vestiário da Votuporanguense. A situação pôde ser percebida quando alguns jogadores e até o técnico, Rodrigo Cabral, se recusaram a dar entrevistas após o apito final do jogo.

A equipe da Cidade FM, como de costume, na saída do campo e na zona mista procurou o treinador para conceder uma entrevista nos microfones da 94,7FM e encerrar o pós-jogo tradicional da rádio. Ele, no entanto, se recusou a falar com os repórteres Flávio Santos e Ademilson Silva.

“Quando o Rodriguinho se dirigia para a equipe de reportagem da rádio, o presidente chegou e teve uma conversa próxima com ele, ao pé do ouvido, chamou ele para um canto e saiu. Ele nomeou o Ricardinho para dar entrevista, mas já tínhamos entrevista com ele”, disse Ademilson.

Antes disso, a equipe já não tinha conseguido contato com os atletas Neto Acará e Josiel, dentre outros que passaram pela zona mista. Em contrapartida, o goleiro Douglas, o zagueiro Café e o centroavante Vitão se prontificaram a falar com a imprensa.