Além de ampliar o espaço da instituição de ensino profissionalizante, município vai ganhar o prédio atual dela para uma nova escola

publicado em 13/01/2023

O prefeito Jorge Seba anunciou a doação da área durante uma coletiva de imprensa ontem na sede do Senac (Foto: A Cidade)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB) convocou para o final da tarde de ontem uma coletiva de imprensa, onde anunciou uma conquista histórica para o setor educacional de Votuporanga. Trata-se de uma nova unidade do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), que será construída em uma área ao lado da Arena Plínio Marin de mais de 8 mil metros quadrados, doada pela Prefeitura.

O anúncio foi feito pelo prefeito ao lado da gerente do Senac de Votuporanga, Eliane Godoi, da primeira-dama Rose Seba, do presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), do presidente da Câmara Municipal, Daniel David (MDB) e do presidente do Sincomércio local, João Herrera, que participou ativamente da conquista. Na plateia estavam também outras autoridades, como o vice-prefeito Cabo Valter (MDB), vereadores e representantes de diversos setores da sociedade.

A nova unidade irá propiciar a oportunidade de oferta de ainda mais cursos profissionalizantes pela instituição, bem como ampliar a quantidade de alunos e fomentar a qualificação da mão de obra no município. Além disso, após a construção do novo prédio do Senac, o espaço hoje ocupado por ele será doado à Prefeitura com tudo que está dentro, inclusive mobiliário, e o espaço será utilizado na abertura de uma nova escola municipal.

“Nós faremos a doação desse terreno para a construção da nova unidade do Senac, de uma categoria bem superior da que temos atualmente. Estamos saltando de uma área de 2.300 metros quadrados, que não tem mais para onde crescer, para uma área de 8 mil metros quadrados. Isso vai fazer a diferença na vida dos nossos jovens, pois eles terão ainda mais acesso a cursos que irão lhes deixar prontos para o mercado de trabalho”, destacou o prefeito.

Ao utilizar a palavra, a gerente do Senac, Eliane Godoi, enalteceu a participação de todos os envolvidos na conquista, a começar pela instalação da primeira unidade, com o apoio do ex-prefeito Pedrão Stefanelli (que estava presente no evento) e o trabalho de João Herrera, até a ampliação passando por prefeitos como Atílio Pozzobon, Carlão Pignatari e Juninho Marão.

“Hoje o Senac possui 80% de sua oferta voltada para a gratuidade, atuação que possibilita o acesso à educação de qualidade a todos que nos buscam, isso já incluso todo o material pedagógico. Trata-se de uma ação institucional, que oferece bolsas integrais para cursos técnicos. Só em 2022 concedemos mais de 970 bolsas de estudo e essa história começou muitos anos atrás. Olhar para essa trajetória dá a dimensão da grandeza do que tem sido realizado por essa parceria ancorada em uma cidade que escolhe seus líderes entre pessoas que acreditam na educação como força transformadora”, destacou.

Também utilizaram a palavra o presidente da Câmara, Daniel David, e o presidente do Sincomércio, João Herrera, que contaram um pouco da história do Senac em Votuporanga, desde a sua idealização até a concepção e do diferencial que a instituição faz na vida dos votuporanguenses. Carlão, que também teve participação nessa história de crescimento, por sua vez, parabenizou a todos os colaboradores da unidade que foram essenciais para o seu desenvolvimento.

“Isso é fruto de uma construção conjunta que começou com o João (Herrera), depois foi o Pedro, o Atílio e assim todos nós seguimos juntos lutando pelo desenvolvimento dessa cidade, pois gostamos dela e continuamos com essa disposição para melhorar a nossa região e nada melhor para isso do que fazer investimentos na educação”, concluiu Carlão.