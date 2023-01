Interessados em concorrer ao Auxílio Bolsa de Estudo podem participar através de formulário disponível no site da Prefeitura

publicado em 02/01/2023

O objetivo do programa é incentivar e viabilizar a participação de estudantes de baixa renda e com bom desempenho escolar (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A edição 2023 do Promae (Programa Municipal de Auxílio Bolsa de Estudo), da Secretaria Municipal da Educação de Votuporanga, está com inscrições abertas de 3 a 18 de janeiro. Interessados podem participar através de formulário disponível no site , seção 'Serviços ao Cidadão' e clicando no ícone 'Bolsas de Estudos'.

O objetivo do programa é incentivar e viabilizar a participação de estudantes de baixa renda e com bom desempenho escolar, por meio da destinação de recursos financeiros para custeio parcial das despesas decorrentes das mensalidades escolares ou de transporte em sistema de fretamento coletivo. O Programa foi instituído por meio da Lei nº 4.707 de 16 de dezembro de 2009, alterado por meio da Lei nº 6.213, de 19 de junho de 2018.

Candidatos interessados em concorrer à bolsa de estudo deverão comprovar: estar matriculado em curso técnico de nível médio ou curso de educação superior de Bacharelado, Licenciatura ou Tecnologia, devidamente autorizado pelo sistema educacional e possuir renda per capita por membro da família, cuja divisão do total da renda familiar pelos membros da família não ultrapasse um salário mínimo e meio vigente no País.

Os concorrentes também não podem possuir outro curso superior; ter no mínimo dois anos de domicílio em Votuporanga; ter o candidato ou seu responsável legal, domicílio eleitoral no Município de Votuporanga; o candidato poderá estar matriculado a partir do 1º ano de cursos técnico ou superior.

Ao término da inscrição on-line será gerada a autodeclaração de veracidade que deverá ser entregue no Polo UAB Votuporanga, localizado na rua Pernambuco, 1.736 (Vila Muniz); de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, impreterivelmente até o dia 19 deste mês. O candidato que não entregar a autodeclaração no prazo determinado estará automaticamente desclassificado do processo seletivo. Não serão aceitas autodeclarações entregues fora do prazo.