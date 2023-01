As máquinas iniciaram os trabalhos no trecho da Avenida entre a Rua Cezarina Orozília São João e a rotatória que também dá acesso ao bairro Cidade Jardim

publicado em 31/01/2023

Ruas dos bairros Recanto das Águas, Loteamento São Vicente de Paulo e Jabuticabeiras também serão contempladas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A obra de recapeamento de mais de 140 quarteirões chegou à Av. Deputado Áureo Ferreira, no acesso ao bairro Jabuticabeiras nesta semana. As máquinas iniciaram os trabalhos no trecho da Avenida entre a Rua Cezarina Orozília São João e a rotatória que também dá acesso ao bairro Cidade Jardim.

Naquela localidade, outras ruas serão igualmente contempladas nos bairros Recanto das Águas e Loteamento São Vicente de Paulo.

A obra faz parte do programa Asfalto Novo que conta com diversos investimentos conquistados pelo prefeito Jorge Seba junto ao Governo do Estado de São Paulo, entre eles, R$ 7 milhões e R$ 2,8 milhões, vindos da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional; e R$ 4,8 milhões, do Detran-SP. Todos contaram com apoio do presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari.