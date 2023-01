O “Carnaval Votu Show 2023” acontecerá no dia 18, 19, 20 e 21 de fevereiro com nomes da música nacional e artistas locais

publicado em 25/01/2023

O Rei Momo e a Rainha do Carnaval farão parte da corte da cidade durante os quatro dias de folia (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

A Prefeitura de Votuporanga divulgou no Diário Oficial de quarta-feira (25) o regulamento para a eleição da corte do “Carnaval Votu Show 2023”, que acontecerá no dia 18, 19, 20 e 21 de fevereiro com nomes da música nacional e artistas locais, no palco externo do Parque da Cultura.

A eleição para escolha da corte será realizada pela Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga, Comtur (Conselho Municipal de Turismo de Votuporanga) e CMPC (Conselho Municipal de Políticas Culturais), com realização de Beto Ferraz. A corte será composta por Rei Momo e Rainha do Carnaval.

Para se candidatar é preciso somente ser brasileiro nato ou naturalizado, residir em Votuporanga e ter idade mínima de 18 anos até o final da eleição. As inscrições serão realizadas pelos candidatos, pessoalmente, na sede da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo de Votuporanga, no período de hoje a 3 de fevereiro, das 9h30 às 17h.

No ato das inscrições, todos os candidatos deverão preencher uma ficha e devem apresentar uma cópia da Cédula de Identidade ou CNH e uma cópia de comprovante de endereço.

No julgamento dos candidatos aos títulos, os jurados irão observar os quesitos de comunicação, simpatia, samba no pé e elegância, no caso dos candidatos a Rei Momo. Para o título de Rainha serão basicamente os mesmos com o acréscimo de beleza corporal.

Os resultados da eleição estarão à disposição dos candidatos a partir do primeiro dia útil após a eleição, na Secretaria de Cultura e Turismo de Votuporanga. A data para eleição ainda será divulgada pela Prefeitura.

