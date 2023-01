O espaço destinado ao serviço informatizado da seguridade social está localizado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

publicado em 10/01/2023

Serviço continuará a agilizar e facilitar a vida da população; unidade fica na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Mais cinco anos. Esse é o prazo que, após renovação do Acordo de Cooperação Técnica entre Prefeitura de Votuporanga e Previdência Social, a unidade do INSS Digital continuará a prestar serviços para agilizar e facilitar a vida da população do município. O espaço destinado ao serviço informatizado da seguridade social está localizado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e funciona de segunda a sexta-feira das 9h às 11h e das 13h às 15h.

O INSS Digital auxilia como uma fase inicial a quem deseja dar entrada em benefícios previdenciários ou assistenciais ofertando os seguintes serviços: aposentadoria por idade e tempo de contribuição; auxílio-reclusão; amparo assistencial a idosos e pessoas com deficiência, como o Benefício da Prestação Continuada (BPC); certidão de tempo de contribuição; pensão por morte; e salário-maternidade. O atendimento é feito por ordem de chegada e não há necessidade de cópias de documentos, apenas os originais, que serão digitalizados.

O prefeito Jorge Seba ressalta a importância da continuidade do serviço. "Dar prosseguimento a um trabalho que vem sendo realizado de forma eficaz e que assegura e agiliza direitos e garantias previdenciárias da população, é otimizar a parte burocrática que poderia levar muito mais tempo e atrasar a finalização do processo daqueles que buscam algum tipo de recurso previdenciário."

INSS Digital não é a agência da Previdência Social

A responsável pelo posto de atendimento do INSS Digital de Votuporanga, Kélvilin Anahí Gonzales Sábio, explica que muitas pessoas o confundem com a unidade da Previdência Social. "O INSS Digital fica localizado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e o espaço físico da Previdência Social, que é a agência do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), fica na rua Santa Catarina".

Devido ser um Acordo de Cooperação Técnica entre o Poder Executivo e a Previdência Social, os serviços que não são prestados pelo INSS Digital podem ser obtidos na agência da Previdência Social, sob agendamento prévio, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h; além de informações e orientações.