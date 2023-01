Ao todo, 54 mil talões serão entregues para toda a população até o dia 6 de fevereiro, através dos Correios

publicado em 12/01/2023

Imposto é uma das principais fontes para investimentos em melhorias na qualidade de vida da população (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Começa nesta quinta-feira (12) a entrega dos carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) de 2023. Neste ano a Prefeitura distribuirá cerca de 54 mil talões, que serão entregues para toda a população até o dia 6 de fevereiro, através dos Correios.

A data do vencimento da cota única e das parcelas, que podem ser pagas em até dez vezes, varia conforme a localização do imóvel entre os dias 12, 14, 16 e 18 de fevereiro, para as primeiras parcelas ou à vista. O pagamento poderá ser feito em qualquer agência bancária ou lotérica até o prazo final e, após o vencimento, será necessário solicitar a segunda via do boleto.

O IPTU é uma das principais fontes para investimentos em diversas áreas como assistência social, educação, manutenção e reparos, saúde entre outras, que são revertidas na melhoria na qualidade de vida da população