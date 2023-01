Enquanto o assunto gera discussão no país, inclusive com pedidos judiciais de suspensão, na cidade a decisão pelo reajuste já foi tomada

publicado em 25/01/2023

Seba anunciou durante o evento de abertura do ano letivo que em Votuporanga o piso nacional dos professores será pago (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

O novo piso nacional dos professores, anunciado há pouco mais de uma semana pelo Governo Federal, ainda é motivo de discussão em boa parte do país, inclusive com ações judiciais que pedem a sua suspensão. Em Votuporanga, no entanto, o prefeito Jorge Seba (PSDB) já confirmou que o reajuste será dado a todos os profissionais da área.

O anúncio foi feito ontem por Seba durante o evento de abertura do ano letivo na rede municipal de ensino, realizado na quarta-feira (25) no Votuporanga Clube. Ao lado do secretário Municipal da Educação, Marcelo Batista, o prefeito deu a notícia diretamente aos professores que participaram da ação.

“Fico feliz e honrado em poder oferecer esse reconhecimento aos profissionais da Educação. Me lembro da minha saudosa mãe, dona Magaly, como se ela estivesse sentada aqui na minha frente, e me emociono com isso. Gostaria que todos os profissionais entendessem que quando os pedidos estão ao nosso alcance, nós nos esforçamos para atendê-los porque sabemos que a Educação de Votuporanga é referência nacional. Isso foi comprovado no ano passado, quando ficamos entre as três melhores cidades do País no aspecto educacional, entre os municípios que têm de 30 a 100 mil habitantes. Isso nos enche de orgulho e nos motiva a buscar novas conquistas como essa que anuncio hoje”, disse o prefeito Jorge Seba”, disse o chefe do Executivo Municipal.

A iniciativa atende ao do plano de governo de Seba, que se comprometeu a adotar uma política de valorização dos professores. Um projeto de lei já está em análise na Procuradoria Geral do Município para posteriormente, ser encaminhado à votação na Câmara Municipal de Votuporanga.

Pela proposta, a medida valerá para servidores da carreira do magistério, ocupantes do cargo de Professor de Educação Básica I – PEB I que estão com seu vencimento base atualmente abaixo do piso nacional para uma carga horária de 32 horas semanais. Sendo assim, o valor do piso para uma carga horária de 32 horas semanais ficará em R$ 3.536,44.

O valor será destacado em holerite como pagamento da diferença entre o vencimento-base do servidor e o piso salarial profissional nacional, calculado proporcionalmente, uma vez que o valor do referido piso nacional é para uma jornada semanal de 40 horas semanais.