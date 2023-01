Instituição é a responsável pela formação de centenas de profissionais que se destacam em concursos públicos e no setor privado

publicado em 04/01/2023

A instituição de ensino é a responsável pela formação de centenas de profissionais que se destacam em concursos públicos por todo o Estado de São Paulo e também no setor privado (Foto: Arquivo pessoal)

O que você procura na busca por um curso superior? Uma boa profissão? Uma remuneração digna? Ensino de qualidade? Custo benefício? Que tal todas essas opções em uma única alternativa?

É isso que a Faculdade FUTURA tem oferecido há anos com o seu curso de Pedagogia, um dos mais procurados e concorridos da região. Isso porque a instituição de ensino é a responsável pela formação de centenas de profissionais que se destacam em concursos públicos por todo o Estado de São Paulo e também no setor privado, com direito a plano de carreira e ótimos salários.

Prova disso é que a FUTURA tem parceria com diversas empresas e prefeituras do noroeste paulista (inclusive a Prefeitura de Votuporanga), que buscam seus alunos para estágios remunerados, a partir da matrícula.

“Todos os anos acompanhamos a inserção dos nossos alunos no mercado de trabalho, nas redes municipais e estaduais de ensino de Votuporanga e de toda região, também nas escolas particulares, nas quais muitas vezes os alunos iniciam fazendo estágio e já se colocam profissionalmente, além de outros espaços de atuação do Pedagogo”, disse a coordenadora do Curso de Pedagogia na Faculdade FUTURA, Professora Mestre Elimeire Alves de Oliveira.

Ainda, segundo Elimeire, ser FUTURA é ter a convicção de aprender bem o que faz e fazer com responsabilidade. “Temos um corpo docente altamente qualificado, formado por Mestres e Especialistas, que buscam aliar a teoria à prática, garantindo uma formação integral do aluno, com as habilidades e as competências exigidas para atuar na sociedade contemporânea”, concluiu.

- Thayna Fernanda da Silveira Esteves

Diretora da Associação Beneficente Creche Irmã Elvira

Meu nome é Thayna Fernanda da Silveira Esteves, sou licenciada em Pedagogia e Pós-graduada em Psicopedagogia e Educação Inclusiva, ambos os cursos realizados na Faculdade FUTURA de Votuporanga.

Ter sido aluna FUTURA foi fundamental para o meu crescimento, tanto profissional quanto pessoal.

Durante minha formação, tive a oportunidade de atuar como Estagiária Facilitadora de Educação Inclusiva EFEI) na instituição SESI de Votuporanga, que foi uma experiência única, onde adquiri muitos conhecimentos e pude vivenciar a teoria na prática.

Após minha formação, pude lecionar no Maternal I e II, na Associação Beneficente Creche Irmã Elvira, instituição na qual atualmente sou Diretora.

Agradeço imensamente a gestão e todo corpo docente da FUTURA, pelo apoio durante e após o período de formação, que foram essenciais! Sempre atenciosos e dedicados, visando oferecer um ensino de qualidade para os alunos.

Não tenho dúvidas de que fiz uma ótima escolha quando optei por estudar Pedagogia na Faculdade FUTURA.

- Nadya da Silva Viana

Professora municipal em Sud Mennucci/SP

Entrei no curso de Pedagogia no ano de 2014, na faculdade FUTURA; até então, não sabia se era realmente o curso que queria, no entanto, o corpo docente da Faculdade FUTURA abriu meus olhos e encontrei minha paixão, que é ensinar. Assim que me formei, não parei mais de ministrar aula. Passei em um processo seletivo, em um município próximo a minha residência, onde trabalhei durante um ano, mas, sempre buscando mais, prestando concursos e processos seletivos da região.

Já se passaram 6 anos, hoje sou professora Municipal em minha cidade, mas a FUTURA ainda está presente em minha vida, seja nas discussões pedagógicas, nas palestras, debates, sempre recordo de algum professor, de algum assunto que foi discutido em sala e cada criança que passa por mim me motiva ainda mais a seguir nessa profissão.

Por tudo isso, só tenho a agradecer a todo ensinamento e apoio que obtive em minha vida acadêmica na FUTURA, por serem a chave para meu futuro profissional.

- Roberta de Jesus Bomfim Faria

Professora em Rio Preto e recentemente aprovada no Concurso Público da Prefeitura de Votuporanga

Cursar Pedagogia na Faculdade FUTURA foi um divisor de águas em minha vida. Além de um conteúdo programático excelente, também pude contar com professores extremamente competentes e comprometidos com o aprendizado dos alunos. Prova disso, foi que antes mesmo de terminar o curso consegui passar no processo seletivo em São José do Rio Preto e hoje sou professora da rede municipal de ensino da cidade. Também participei de um programa de iniciação científica e publicamos nosso TCC em uma revista internacional.

Minha última conquista, foi ser aprovada no concurso de Professor na cidade de Votuporanga. O que aprendi durante os 4 anos de curso me preparou e capacitou para enfrentar o mercado de trabalho e o exemplo dos professores me fez ter a certeza de que ser professora é o que eu quero para o resto da vida!

- Gabriely Venâncio

Iniciou Pedagogia na FUTURA em 2022 e já atua em estágio remunerado na Prefeitura de Votuporanga

Sou a Gabriely Venâncio, ingressei no curso de Pedagogia da Faculdade FUTURA em 2022. A gestão, o corpo docente, os funcionários dão total suporte, antes mesmo de entrar no curso. São profissionais altamente qualificados e comprometidos com nossa formação.

Logo que iniciei meus estudos, comecei meu estágio remunerado pela Prefeitura de Votuporanga, onde também conheci pessoas incríveis, que fizeram com que me apaixonasse ainda mais pelo curso e onde ganhei muita experiência, tudo graças à faculdade FUTURA.

Além disso, todos os meus amigos tiveram a oportunidade de fazer estágio, tanto na sala de aula quanto no transporte, desde o primeiro ano do curso, lembrando que a todos os cursos são oferecidas oportunidades de estágio, pois a FUTURA conta com uma rede de apoio para fazer o melhor para cada um de seus alunos. Eu, particularmente, tenho muito orgulho de ser FUTURA, agradeço a Deus por ter me enviado essa grande família!

- Daniela da Costa Miron Verde

Professora da Educação Infantil da Escola de Educação Passo a Passo de Votuporanga

Meu nome é Daniela, e como toda sonhadora eu desejava de fazer uma faculdade (ser professora), porém, sabia que não seria fácil. Casei aos 18 anos, na contramão de todo adolescente que termina o ensino médio, não fui para a faculdade, mas aquela chama ainda estava acesa em meu coração.

Em 2016 aos meus 24 anos, decidi iniciar minha primeira graduação e a minha escolha foi a Faculdade FUTURA de Votuporanga. E o que dizer desse período que passei na faculdade? Tive, sem dúvidas, os melhores professores/família, e digo isso, pelo fato de como esses profissionais abraçaram meu sonho como se fosse deles. Fácil nunca foi, teve momentos em que pensei em desistir, mas não soltaram a minha mão.

Hoje, posso dizer com todo orgulho e amor a profissão, que sou professora. Atualmente trabalho na Escola Passo a Passo de Votuporanga, como professora do Minijardim, na Educação Infantil, onde não poderia ser mais grata pela realização profissional que tenho. Tudo isso, graças à base sólida de conhecimentos que abriram portas, tornando esse sonho real.

Ser aluno FUTURA é não sonhar sozinho, é ter uma “família” que luta com você em busca de um objetivo comum.

Gratidão sempre à toda equipe realizadora de sonhos.

“O mundo está nas mãos daqueles que têm a coragem de sonhar e correr o risco de viver seus sonhos.”