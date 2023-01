Estão sendo investidos quase R$ 93 milhões na melhoria do asfalto, drenagem e dispositivos de acesso na rodovia

publicado em 06/01/2023

A obra na Rodovia Péricles Bellini gerou 70 empregos diretos e 95 indiretos e beneficiará mais de 120 mil pessoas (Foto: Governo de SP)

Da redação

Os moradores de Nhandeara, Votuporanga e cidades próximas terão em breve melhores condições de se deslocar pela região. Ainda neste mês, o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Logística e Transportes, pretende entregar a Rodovia Péricles Bellini (SP-461) totalmente modernizada.

Foram investidos quase R$ 93 milhões na obra, financiada com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). Os trabalhos começaram em julho de 2021 e incluem 27,2 km da SP-461. A via ganhará novo asfalto em seus 27,2 km, além de melhorias no acostamento, terceiras faixas, dispositivos de acesso, retorno em nível e sistema de drenagem.

Nhandeara e Votuporanga pertencem à Divisão Regional 9 (DR-9) do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), formada por 87 municípios da região de São José do Rio Preto, que vêm recebendo investimentos em infraestrutura viária que somam R$ 1,2 bilhão. A obra na Rodovia Péricles Bellini gerou 70 empregos diretos e 95 indiretos e beneficiará mais de 120 mil pessoas.