Empresas de call center ocuparam parte do prédio e não teriam pago o aluguel, o que motivou uma ação de execução e cobrança

publicado em 31/01/2023

Nova dona do prédio do shopping quer receber dívida milionária de alugueis da Vikstar e da Latech, empresas de call center (Foto: A Cidade)

Da redação

A nova proprietária esqueleto do prédio onde será levantado o North Shopping de Votuporanga, a Vale Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, entrou com uma ação de Execução de Título Extrajudicial cobrando dívidas de duas empresas já conhecidas na cidade: a Vikstar Contact Center S.A e a Latech S.A.



Após vencer uma batalha judicial milionária contra a antiga proprietária do imóvel, a agora responsável pelo empreendimento busca receber pouco mais de R$ 3,6 milhões das operadoras de call center, que atuaram em suas instalações, segundo ela, sem pagar o aluguel.

De acordo com a petição inicial, que tramita pela 3ª Vara Cível de Votuporanga, após a consignação de pagamento em 30 de março de 2020, no valor de R$ 350 mil, a Vikstar nunca mais teria pago o aluguel do espaço, de R$ 100 mil, até a sua saída do prédio em maio de 2021.

Como se não bastasse a inadimplência, prossegue a petição, após a saída as mesmas instalações locadas, anteriormente, à Vikstar, foram ocupadas por sua sucessora, Latech S.A, até junho de 2021 “não havendo qualquer comunicação, tampouco, pagamento ao legítimo proprietário, a Vale Fundo de Investimento, acerca da nova negociação locatícia”, diz o pedido.

Diante das circunstâncias a nova proprietária do prédio apresentou uma planilha com cálculos do que seria de seu direito receber pelo aluguel do imóvel, levando em consideração as correções monetárias e multas contratuais, o que resulta em uma dívida total de R$3.653.849,62.

O processo ainda está em fase inicial, de forma que ainda não houve manifestação das duas empresas citadas. O jornal A Cidade também não conseguiu contato com os representantes da Vikstar e da Latech para colher seus respectivos posicionamentos, mas o espaço segue aberto para manifestações posteriores.

As empresas

A Vikstar operou por anos em Votuporanga e em seu ápice chegou a empregar mais de 2 mil pessoas, chegando a ser considerada uma das principais empregadoras da cidade. Em 2021, no entanto, após um desarranjo comercial com a Vivo, sua principal contratante, a empresa fechou a unidade no município demitindo todos os colaboradores, o que ocorreu também em outras cidades do país.

Já a Latech chegou pouco tempo depois de sua antecessora e iniciou suas operações no mesmo espaço, tendo como principais clientes a operadora Tim a Agibank. À época foi divulgada a contratação de mais de 200 pessoas, porém poucos meses depois, houve uma nova demissão em massa e a desocupação total do prédio do shopping.

Investimento