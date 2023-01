Sobre o planejamento para 2023, Seba diz que estão previstas as realizações de diversas obras e trabalhos sociais

publicado em 24/01/2023

Jorge Seba participou ontem da primeira sessão ordinária do ano, onde um balanço de 2022 e apresentou as projeções para 203 (Foto: A Cidade)

Da redação

A Câmara Municipal de Votuporanga retomou na segunda-feira (23) as sessões ordinárias e como manda a Lei Orgânica do município, a primeira noite de trabalho contou com a presença do prefeito Jorge Seba (PSDB). O chefe do Executivo fez um balanço das atividades de 2022 e apresentou as projeções de ações a serem implementadas em 2023.

Sobre 2022, Seba destacou os investimentos nos mais vários setores do município e fez uma apresentação das realizações de cada secretaria de seu governo, com destaque para as áreas de saúde e educação, para as quais foram as maiores fatias do orçamento municipal, sendo 28,77% e 27,11% para cada Pasta, respectivamente.

Dentre as melhorias implementadas nesses dois setores, o prefeito enalteceu o “Programa + Saúde”, que levou mais equipes médicas para as unidades de saúde do município, o que reduziu em cerca de 50% o tempo de espera por consultas no município, enquanto para a área da educação, o destaque ficou para o investimento na construção e reforma de escolas, ampliando a quantidade de vagas e a qualidade das instituições de ensino.

Menina dos olhos de Seba, o setor social também ganhou espaço amplo em seu discurso, principalmente em relação às ações do Fundo Social de Solidariedade e das secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos. A maior conquista para a área, no entanto, foi o início das obras do desfavelamento da região do Matarazzo, das ruas Alvin Algarve e Olímpio Formentom, que vai garantir moradia digna para as famílias dessas áreas.

Ainda sobre o balanço, o chefe do Executivo Municipal frisou que, mesmo ainda sentindo os reflexos econômicos da pandemia e pagando mais de R$ 10 milhões em precatórios de governos anteriores, Votuporanga conseguiu investir cerca de R$ 90 milhões em obras, englobando aí várias etapas do programa de recapeamento, o prolongamento da Avenida Mario Pozzobon, a ponte sobre o córrego Boa Vista, dentre outras.

“Foram cerca de R$ 90 milhões em recursos contratados ou conveniados num orçamento estimado inicialmente em R$ 430 milhões. Esses R$ 90 milhões serão aplicados na veia econômica e social de nossa cidade e essa é que é a grande importância de nós tertmos parceiros políticos que comungam das nossas ideias como o presidente da Alesp, Carlão Pignatari, apoiador constante de nossos pleitos”, destacou Jorge Seba.

Tais investimentos, porém, enalteceu o prefeito, foram feitos de forma responsável de modo que a Prefeitura conseguiu fechar o ano com um superávit de 2,46%, o que representa cerca de R$ 9,5 milhões, que serão aplicados no orçamento de 2023.

2023

Sobre o planejamento para 2023, Seba diz que estão previstas as realizações de diversas obras e trabalhos sociais, gerando mais desenvolvimento para Votuporanga, bem como oportunidades para a população. O município conta nesse momento, ainda segundo ele, com cerca de 25 obras importantes em andamento fora outras pequenas, e em diversas regiões.

“São investimentos realizados em parceria com os governos do Estado e Federal, além de investimento de recursos próprios, entre eles a terceira fase do Programa Asfalto Novo, o início da revitalização da Avenida Emilio Arroyo Hernandes, a ciclovia da Estrada do 27 já em fase final a escola no Colinas a creche no Cidade Jardim, o novo Paço Municipal, Casa da Juventude, a Arena Esportiva do Monte Verde, que também terá pista de skate, o centro de Lazer da Paschoalino Pedrazoli, construção de outra creche no Carobeiras, construção do Caps I e melhorias no Hospital do Pozzobon”, afirmou.

Além das obras mencionadas pelo prefeito, que devem ser inauguradas ainda neste ano, há outras obras previstas para serem iniciadas em 2023, gerando diversos benefícios para a população, como a iluminação da Arena Plínio Marin, o Centro de Convivência no bairro Boa Vista II, a unidade de saúde do Pacaembu, a cobertura do pavilhão central do Centro de Eventos Helder Galera, dentre outras.