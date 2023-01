Dados obtidos com exclusividade pelo A Cidade revelam que dois motoristas são multados por hora nas ruas do município

publicado em 05/01/2023

Conforme os dados, o maior número de infrações está associado ao excesso de velocidade seguida pelo uso do celular ao volante (Foto: Reprodução)

Da redação

A imprudência, a falta de atenção ou até mesmo a pressa custaram caro para os motoristas votuporanguenses em 2022. Dados obtidos com exclusividade pelo A Cidade junto à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga revela que mais de R$ 4,3 milhões foram arrecadados nos últimos 12 meses em decorrência de infrações de trânsito nas ruas e avenidas da cidade.

De acordo com o balanço, ao todo foram registradas 21.319 multas em 2022. Isso quer dizer que, em média, dois motoristas são multados por hora no trânsito de Votuporanga ao descumprirem as legislações vigentes.

Conforme a Pasta, o maior número de infrações está associado ao excesso de velocidade, o que corresponde a 20% do total de multas aplicadas na cidade. Logo na sequência aparece dirigir veículo segurando ou manuseando telefone celular e a não identificação do condutor infrator, imposta à pessoa jurídica.