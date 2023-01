No ano passado, Votuporanga registrou 595 acidentes envolvendo os animais peçonhentos e o problema se repete em 2023

publicado em 06/01/2023

Uma moradora do bairro Pozzobon fez um relato desesperado após encontrar vários escorpiões em sua casa (Foto: Redes sociais)

“Quero implorar para que alguém de Votuporanga tome alguma providência”. É assim que Mariana Pontes Garcia, moradora do bairro Pozzobon, inicia um relato desesperado sobre a infestação de escorpiões em sua casa. A reclamação foi feita pelas redes sociais e não precisou de muito tempo para que outras pessoas confirmassem que o mesmo está acontecendo em suas residências por toda a cidade.

Segundo Mariana, a situação está fora do controle, uma vez que ela já teria pulverizado praticamente todos os venenos do mercado em sua casa e nenhum deles teria surtido efeito. O post é acompanhado de fotografias feitas por ela no imóvel, onde é possível ver, ao menos, seis escorpiões mortos por ela e mais um andando pela parede.

“Já passei tudo o que tem de veneno desse mundo, já tapei ralos, portas e tudo o que seria possível e mesmo assim não tenho um segundo de paz. Meu quintal não tem bagunça, não tem sujeira, não tem entulhos. São quatro casas no mesmo terreno e todos nós estamos em pânico, temos crianças pequenas, animais e não sabemos mais a quem recorrer. Estão esperando acontecer algo pior com nossas crianças? Imploro para que façam alguma coisa”, disse a moradora na postagem.

Mas, Mariana não encara esse problema sozinha. Ao relatar seu desespero várias outras pessoas apresentaram situações semelhantes e também pediram providências urgentes.

“Minha situação não está diferente. Tem uma casa abandonada do vizinho e tem criadouro. Tenho criança em casa vivo em pânico, já procurei Prefeitura, já postei tudo lugar que manda vou a procura de solução e nada”, comentou Luciana Mota. “Já picou meu filho uma vez, ele tinha 1 ano e 6 meses, foi por Deus ele não ter morrido. O Zoonoses, Prefeitura, Vigilância não estão nem aí, a gente liga e não vira nada. Vem com lanterninha à noite aí porque não acha no nosso quintal não passam veneno. É um absurdo porque está na cidade toda”, completou Carol Nogueira.

Procurada, a Prefeitura de Votuporanga afirmou que a recomendação é manter os ralos de casa fechados, tanto internos quanto externos, vedar frestas e buracos em muros, bem como manter bem fechadas as caixas de gordura e de esgoto, além manter os lixos fechados, pois isso evita a atração de insetos, que são os principais alimentos dos escorpiões, principalmente as baratas.

“É importante fechar os ralos, pois o escorpião, geralmente, fica no esgoto. Então quando tem muita chuva, como agora, ele procura sair de lá (e faz isso pelos ralos) para procuram ambientes secos, onde ele possa se abrigar e se alimentar, por isso ele vem para a residência”, disse explicou Samara Del Pino Fernandes, Chefe de Divisão de Vigilância Ambiental.

Se mesmo com essas adequações os escorpiões continuarem a aparecer, a recomendação é para que os moradores entrem em contato com a Vigilância Ambiental, por meio dos telefones 3406 3175 e 3406 3181, que uma equipe vai fazer a vistoria no imóvel para verificar possíveis soluções para o problema, por meio da busca ativa noturna.

“A pessoa liga solicitando o atendimento e a equipe vai ao local e verificando a necessidade faz a busca ativa noturna com a luz negra para a captura dos escorpiões. O trabalho da Prefeitura é esse, de prevenção e orientação para evitar que o escorpião entre na residência e se aloje, provocando acidentes. Importante ressaltar que a responsabilidade depende de cada um em cuidar da limpeza e manutenção para evitar a proliferação. A Prefeitura faz a parte dela, mas manter a limpeza depende de cada um de nós”, completou.

