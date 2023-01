Município ainda conta com residências que moradores não foram localizados; prefeito disponibilizou uma equipe para ajudar

publicado em 05/01/2023

Importante para planejar os investimentos públicos como serviços de saúde, educação, infraestrutura, entre tantos outros, o Censo 2022 segue em todo o país. Em Votuporanga, os moradores que ainda não conseguiram responder ao questionário podem agendar pelo WhatsApp o melhor dia e horário para acolhimento do recenseador.

A pesquisa pode ser respondida também de forma on-line ou por telefone. O número para contato é o (17) 98198-7979. Outro telefone gratuito para contato é o 137.

Durante reunião com o prefeito Jorge Seba, o coordenador do IBGE de Votuporanga, Victor Biagi, reforçou o trabalho que vem sendo realizado pelo Órgão, com visitas em horários e dias diversificados. “Em algumas residências ainda não conseguimos contato e para facilitar a comunicação disponibilizamos o whatsapp para o agendamento da visita do recenseador, que dura em média 10 minutos. Todos estão identificados com coletes, crachá onde pode ser consultado o 0800”, destacou.

Vitor também lembra que “nada do que o morador informar ao recenseador será utilizado contra ele. Não temos cruzamento de dados com outros sistemas do Governo para fins de benefícios sociais, por exemplo. As respostas que o morador fornece serão transformadas em estatísticas, para planejamento de ações e políticas públicas e privadas”.

A Prefeitura de Votuporanga tem contribuído com o processo de divulgação junto à comunidade, com campanhas e orientações transmitidas aos moradores, além de envolvimento dos servidores em abordagens durante atendimento nos serviços públicos. Ontem o prefeito Jorge Seba destacou esse trabalho e intensificou o apoio.

“Nossos agentes de saúde e endemias, assistentes sociais e profissionais da Saev Ambiental estão à disposição para contribuir nesse processo, buscando localizar os moradores, encaminhar ao melhor horário para participação no Censo e também esclarecer dúvidas. Ao responder o Censo, o votuporanguense está contribuindo com o desenvolvimento da cidade e com o planejamento do município”, destacou o prefeito.