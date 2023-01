Campanha também sorteou outros cinco vales-compra de R$ 1 mil; confira quem são os ganhadores

publicado em 07/01/2023

O prefeito Jorge Seba foi quem pegou o cupom premiado com um carro 0km (Foto: A Cidade)

Da redação

A ACV (Associação Comercial de Votuporanga) realizou na manhã deste sábado (7) o sorteio da campanha Viva a Magia do Natal. Mais de 150 mil cupons foram distribuídos, segundo os organizadores, e a grande ganhadora da promoção, que faturou um carro 0km (Renault/ Kwid avaliado em mais de R$ 62,5 mil) foi Mirian Rosa Moura Pazini, moradora de Votuporanga e cliente da loja Sueli Center.

Além do prêmio principal, foram sorteados ainda mais cinco vales-compra no valor de R$ 1 mil cada e desta vez, além dos sortudos de Votuporanga, uma moradora de Valentim Gentil também foi contemplada (veja o nome de todos os contemplados no fim da reportagem).

O sorteio foi acompanhado por moradores que passavam pelo centro comercial da cidade e também autoridades municipais, como o prefeito Jorge Seba (PSDB), seu vice Cabo Valter (MDB), que no ato também representou o presidente da Alesp, Carlão Pignatari, pela primeira-dama Rose Seba, pelo novo presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Daniel David (MDB), que participou de seu primeiro evento público como chefe do Legislativo.

O ato contou também com a presença de alguns comerciantes, ex-diretores da ACV e, é claro, da atual diretoria da entidade de classe, comandada por Glauco Ventura. Glauco, aliás, agradeceu o empenho de todos os associados que, segundo ele, viveram de fato a magia no Natal.

“Todas as lojas que nós entravamos estava lá decorada para o Natal, tudo organizado e com um atendimento focado nessa magia do Natal. Tivemos um aumento nas vendas da ordem de 10% pelo que pudemos avaliar até agora e, em um ano totalmente atípico, com Copa do Mundo e política acirrada, o resultado pode parecer pequeno, mas é muito positivo”, destacou o presidente da ACV.

Além dos clientes sorteados, os vendedores que os atenderam também serão premiados. Eles irão receber um vale-compras de R$ 200 cada. Confira os ganhadores deste ano da Campanha de Natal da ACV:

Vales-compra de R$ 1 mil

Lucas Ferrari Castrequini, de Votuporanga – Supermercado Santa Cruz

Tamires Nogueira Carvalho, de Valentim Gentil – Moda Ka

Marcia Regina de Freitas Tolini, de Votuporanga – Mara Brechós

Marisa Traldi Fernandes, de Votuporanga – Amarelinha

Irene Machado, de Votuporanga – Porecatu

Carro 0km