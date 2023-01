O ato aconteceu em adesão ao movimento “sem anistia” realizado em algumas cidades do Brasil após as manifestações violentas do último dia 8 em Brasília

Cerca de 60 militantes de esquerda de Votuporanga e região aderiram ao movimento "sem anistia" e protestaram ontem (Foto: A Cidade)

Cerca de 60 militantes de esquerda e apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participaram quarta-feira (11) de uma manifestação na Concha Acústica, em Votuporanga. O ato aconteceu em adesão ao movimento “sem anistia” realizado em algumas cidades do Brasil após as manifestações violentas do último dia 8 em Brasília, que culminaram na invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e também do Supremo Tribunal Federal.

O movimento começou logo no dia seguinte à invasão de Brasília, quando milhares de pessoas foram à Avenida Paulista, em São Paulo, pedir uma punição exemplar às pessoas que participaram dos atos de vandalismo. O termo “sem anistia” significa “sem perdão”.

A mobilização na cidade contou com a participação de militantes de Votuporanga e também da região. Com roupas vermelhas, bandeiras do PT e cartazes eles entoaram palavras de ordem pedindo o reforço da democracia.