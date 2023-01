Desocupação aconteceu de forma pacífica, sob vigilância de viaturas da Polícia Militar

publicado em 10/01/2023

Últimos acampamentos nas frentes dos TGs da região foram desmontados ontem em Fernandópolis (foto) e Rio Preto (Foto: Região Noroeste)

Da redação

Depois de mais de dois meses de resistência, os últimos acampamentos na frente das unidades do Tiro de Guerra na região foram desmontados ontem. O de Votuporanga, como já noticiado pelo A Cidade, já não existia mais desde a posse de Lula (PT), no último dia 1º.

Em Fernandópolis, porém, um grande número de manifestantes da cidade e da região ainda mantinha um acampamento na frente da unidade militar. A desocupação aconteceu de forma pacífica, sob vigilância de viaturas da Polícia Militar no comando do Capitão Ferrarez e representantes da Prefeitura de lá.

Já em Rio Preto, a maioria dos manifestantes já havia voltado para casa no final da tarde de ontem e havia o compromisso de que as barracas seriam desmontadas, de forma pacífica, até hoje pela manhã. Se isso não acontecer, a Polícia Militar deve intervir e remover tudo a força, cumprindo a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Diálogo

O secretário estadual de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, disse ontem que os acampamentos no estado serão desmontados sem uso da força. “A gente vai, através do diálogo, informar para os manifestantes que existe uma ordem judicial de desmobilização dos acampamentos. Nós temos 24 horas para que essa ordem judicial seja cumprida, e ela será cumprida com a maior tranquilidade possível”, disse.

Em decisão publicada ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que os acampamentos em frente a quartéis do Exército sejam desmobilizados.

Derrite afirmou que, após o ocorrido em Brasília, reforçou o policiamento nas sedes dos poderes da capital paulista. O principal acampamento ficava a poucos metros da sede da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ele foi desmontado no final da tarde de ontem.