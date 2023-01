Enquanto o Ministério da Saúde divulga uma nova etapa de imunização, muitos votuporanguenses sequer iniciaram o ciclo vacinal

publicado em 28/01/2023

São 5.918 votuporanguenses, que estão na faixa etária do público alvo da campanha e não se imunizaram nem com a 1ª dose da vacina (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Depois de exatamente dois anos e oito meses, desde o dia em que a enfermeira Dalva Lima Suarez se tornou a primeira imunizada contra a Covid-19 em Votuporanga, mais de 5,9 mil pessoas ainda não tomaram sequer a primeira dose da vacina, segundo um levantamento feito Secretaria de Saúde, a pedido do A Cidade.

De acordo com os dados, são exatamente 5.918 votuporanguenses, que estão na faixa etária do público alvo da campanha e não se imunizaram nem com a 1ª dose da vacina, em dados que são baseados no índice populacional do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Ao todo, 89.727 pessoas tomaram a primeira dose da vacina em Votuporanga e destas, 87.724 tomaram a segunda dose e 60.012 tomaram a terceira dose, também considerada como primeira dose de reforço.

Os números também mostram que a população, aparentemente, relaxou, conforme os números de casos da doença foram caindo. Prova disso é que apenas 2.003 pessoas que tomaram a primeira dose ainda não voltaram para tomar a segunda, mas 27.712 que tomaram a segunda dose não voltaram para tomar o reforço e apenas 28.224 pessoas se imunizaram com a quarta dose, ou segunda dose de reforço.

Ou seja, 31.788 não concluíram o esquema de vacinação, considerando o público imunizado com a terceira dose.

Imunização 2023

O Ministério da Saúde divulgou na quinta-feira (26) o plano de vacinação contra Covid-19 para 2023. Na primeira etapa, que começará em 27 de fevereiro, as pessoas serão vacinadas com o reforço do imunizante bivalente da Pfizer.

A pasta anunciou que grupos mais expostos ao risco da doença e que foram vacinados com ao menos duas doses da vacina monovalente receberão a bivalente. Esta vacina é uma atualização em relação aos primeiros imunizantes fabricados contra a Covid-19 e protege contra a cepa original do coronavírus e as subvariantes ômicron.