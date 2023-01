Profissional desenvolveu Polia Beira Leito (PBL), aparelho que está em teste no hospital votuporanguense e já em fase de patente

publicado em 21/01/2023

Entre os benefícios já avaliados estão o fortalecimento e ganho de resistência muscular, auxiliando o tratamento dos pacientes (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

O fisioterapeuta da Santa Casa de Votuporanga, Renan Junior Bonan, criou um equipamento pensando nos assistidos da Instituição. Ele desenvolveu o aparelho Polia Beira Leito (PBL), adaptado para o uso em ambiente hospitalar (Unidades de Terapia Intensiva – UTIs e enfermarias) e ambulatorial.

O equipamento consiste em uma polia simples (dessas usadas em academia) e pode ser anexada ao leito do paciente que está internado. Os exercícios podem ser realizados com o assistido deitado, sentado ou até mesmo em pé, isso depende da necessidade e da avaliação do fisioterapeuta.

Dedicação e amor na profissão, que vão muito além de suas atribuições. É enxergar as limitações dos pacientes, suas fragilidades e buscar a melhor assistência. É ir além, pensar em soluções para o tratamento.

“A ideia surgiu devido a necessidade de aparelhos de fortalecimento muscular no âmbito hospitalar, principalmente para membros superiores. Hoje realizamos esse trabalho com halteres, thera Band, barras, porém, às vezes esses equipamentos dificultam a progressão de carga e a prescrição do exercício que fazemos”, disse.

A partir daí, surgiu o equipamento. “Pensei no protótipo e junto com meu pai Valdinei Marques Bonan, que já trabalhou com solda, fomos montando. Tirei as medidas das macas, portas, para ter acesso aos quartos dos pacientes, e aos poucos fomos desenvolvendo, até chegar ao resultado final”, complementou.

O PBL foi finalizado há três meses e está na UTI 2 do Hospital. “Tive a ideia há uns dois anos mais ou menos, mas só em 2022 que resolvi fabricar. Quando terminei, levei para as coordenadoras da Fisioterapia da Santa Casa e depois iniciamos os testes”, afirmou.

Entre os benefícios já avaliados estão o fortalecimento e ganho de resistência muscular, auxiliando o tratamento dos pacientes. “Muitos ficam meses internados e esse tempo afeta a força e a perda de massa magra, interferindo nas suas atividades de vida diária, como pentear o cabelo, por exemplo”, destacou Renan.

Mais do que benefício físico. “Notamos aumento da autoestima. Alguns não conseguem realizar determinada tarefa e, quando conseguem, ficam maravilhados”, disse.

Com todo esse resultado, o fisioterapeuta tem planos de expandir a fabricação com uma empresa parceira. “É um equipamento que agrega ainda mais no tratamento de nossos pacientes, com exercícios fáceis, mas importantes para o retorno da rotina. Temos notado evoluções significativas, graças à dedicação do nosso profissional, que desenvolveu esse protótipo”, enfatizou Emília Rodrigues de Faria e Ferreira, coordenadora da equipe multidisciplinar.