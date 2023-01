A demanda busca, em especial, atender quem espera por exames de imagem e por exames de catarata

publicado em 31/01/2023

Thiago Gualberto usou a tribuna para pedir uma solução a respeito da demora por exames e cirurgias de catarata em Votuporanga (Foto: Assessoria)

Da redaçãoO vereador Thiago Gualberto (PSD) apresentou na sessão ordinária de segunda-feira (30), uma indicação em que reitera o pedido para que a Prefeitura promova ações que busquem diminuir a fila de exames na rede pública municipal de saúde. A demanda busca, em especial, atender quem espera por exames de imagem e por exames de catarata.Segundo o vereador, a demanda sobre a catarata é tão grande que os vereadores já nem sabem mais o que falar às pessoas que os procuram em busca de soluções.“Fico até com vergonha quando me perguntam sobre isso. Não vai resolver falar que é um problema do Estado. As pessoas estão com esse problema é aqui. Entendemos que a demanda é muito maior que o que o SUS oferece, mas queremos saber o que o município pode fazer a mais para ajudar a resolver esse problema”, disse Thiago.Acompanhando a situação, o presidente da Câmara, Daniel David, disse que também tem procurado soluções para o problema. Ele procurou o presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), por meio do vice-prefeito, Cabo Valter (MDB), que se comprometeu a buscar um mutirão da Catarata para Votuporanga.“O Carlão já tinha conseguido esse mutirão para Votuporanga com o então governador Rodrigo Garcia e agora ele se comprometeu a falar com o novo governador, Tarcísio de Freitas, para ver se ele irá manter a iniciativa. Temos mais de 2 mil pessoas na fila e acredito que teremos essa resposta em breve”, concluiu Daniel David.