Buscando melhorar a experiência do aluno, instituição inova a plataforma EAD e aposta nas “aulas do futuro”

publicado em 31/01/2023

A Faculdade FUTURA vai retomar suas aulas no próximo dia 6 e em grande estilo, com a introdução do Ensino Híbrido (Foto: A Cidade)

Da redação

O semestre letivo na Faculdade FUTURA – Grupo Educacional FAVENI já tem dia para começar: 6 de fevereiro. No entanto, neste ano de 2023, além da qualidade já tradicional dos cursos oferecidos, a instituição buscou inovações e irá implementar o Ensino Híbrido, também conhecido como as “aulas do futuro”.

Em atendimento às normas do Ministério da Educação(MEC), que possibilitam que parte da carga horária dos cursos presenciais de graduação pode ser na modalidade EAD (Ensino a Distância), a partir deste ano, além das aulas presenciais, a carga horária reservada à modalidade EAD ganhará recursos modernos, de forma a oferecer uma melhor experiência de aprendizado para o aluno, com a possibilidade de interação simultânea, ou seja, o ensino híbrido.

“Observamos que o EAD tradicional precisava passar por um upgrade. Com a pandemia, vimos a relevância das ferramentas tecnológicas interativas, que têm a proposta de possibilitar ao professor e aluno, no conforto de suas casas e em tempo real, ensinar e aprender, diferente do modelo anterior, onde a assincronia não possibilitava a interação dos envolvidos.”, explicou Tiago Moreno, Gestor de Políticas Acadêmicas da instituição.

A mudança faz parte da política acadêmica desenvolvida pela Faculdade FUTURA - Grupo Educacional FAVENI, que busca sempre oferecer um ensino de qualidade, junto às inovações tecnológicas, de forma que o aluno saia da instituição certificado e com diferencial positivo para o mercado de trabalho.