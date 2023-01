A informação foi confirmada pelo próprio Pedrão em visita de cortesia à redação do jornal A Cidade

publicado em 12/01/2023

Pedrão Stefanelli, novo presidente do Sindicato Rural de Votuporanga passou ontem por nossa redação para uma visita (Foto: A Cidade)

Da redação

O ex-prefeito de Votuporanga, Pedro Stefanelli Filho, assumiu a presidência do Sindicato Rural do município no lugar do saudoso professor Uelinton Garcia Peres, que faleceu no último dia 4. A informação foi confirmada pelo próprio Pedrão Stefanelli, como é popularmente conhecido, em visita de cortesia à redação do jornal A Cidade ontem pela manhã.

Pedrão era vice de Uelinton e não poupou elogios a ele sobre a boa gestão que fez ao longo de sua passagem pelo Sindicato. O novo presidente disse, inclusive, que irá trabalhar para manter esse legado.

“O professor Uelinton era uma pessoa muito querida que conheço desde os tempos de direção do Pieroni. É uma pessoa de uma índole e um caráter invejável que infelizmente nós perdemos e vai deixar muita saudade. Substituir uma pessoa comum é fácil, agora substituir uma pessoa como o professor vai ser difícil”, disse Pedrão.

Mesmo diante da missão difícil de substituir uma pessoa tão querida, Pedrão garantiu que irá assumir essa missão e fazer o melhor pela categoria.