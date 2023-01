Obra, orçada em mais de R$ 1 milhão, está sendo edificada no bairro Boa Vista II por meio de recursos do Governo do Estado de SP

publicado em 28/01/2023

Maquinários da empreiteira contratada já trabalham na terraplanagem do terreno, situado na rua Jorge Augusto Rigo Fabiano (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A empresa Gomes & Benez Engenharia Ltda, que tem sede registrada em Fernandópolis, iniciou nesta semana a construção de uma Casa de Convivência Multiuso no bairro Boa Vista II. Ela foi contratada pela Prefeitura de Votuporanga para tocar a obra, orçada em mais de R$ 1 milhão, que será custeada por recursos do Governo do Estado de São Paulo.

Maquinários da empreiteira já trabalham na terraplanagem do terreno, situado na rua Jorge Augusto Rigo Fabiano, para depois iniciar a construção do prédio que contará com 260,43m² de área construída. O espaço será dotado de salão principal, banheiros e áreas de apoio administrativo e de serviços.

O investimento faz parte do Programa Qualivida, da Secretaria de Desenvolvimento Regional, que tem por objetivo levar aos municípios paulistas Centros de Saúde e equipamentos de qualidade de vida. Os recursos foram conquistados pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), por intermédio do presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB).

“Aquela região do Carobeiras e Boa Vista vai receber obras importantes ainda neste mês, a primeira é a Casa de Convivência, que funciona como um Centro Comunitário, lá no Boa Vista, e a outra é a escola do Carobeiras, que vai ser construída ali ao lado da Unidade de Saúde e vai atender toda aquela região com creche para as crianças, ou seja, um grande avanço para toda aquela região”, disse o prefeito Jorge Seba em entrevista à Cidade FM.

Toda a parte de projetos foi montada pelo Governo do Estado, enquanto o município entra com o terreno onde a obra será edificada. Do valor total da obra, R$ 765 mil são oriundos de convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, enquanto o restante vem de contrapartida do município.

A empresa terá seis meses para entregar o prédio pronto ao município.

Qualivida

Essa será a segunda obra do Programa Qualivida em Votuporanga. A primeira é a construção de um Centro de Saúde no bairro Parque Vida Nova III, o popular Pacaembu.