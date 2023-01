Evento terá uma nova edição neste final de semana, mas organizadores ainda comemoram os resultados obtidos em 2022

publicado em 14/01/2023

Nos últimos 12 meses a chamada economia criativa movimentou cerca de R$ 500 mil só no Parque das Artes em Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Enquanto a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Votuporanga organiza os últimos detalhes para mais uma edição do Parque das Artes neste fim de semana, artesãos e proprietários dos Food Trucks que participam do evento ainda comemoram os resultados obtidos em 2022. De acordo com a Pasta, nos últimos 12 meses a chamada “economia criativa” movimentou cerca de R$ 500 mil só naquele espaço.

Criado em novembro de 2021, a princípio apenas como “Food Parque”, a iniciativa buscava valorizar a gastronomia local e fortalecer um ponto turístico já consagrado em Votuporanga, que é o Parque da Cultura. Com o passar do tempo, no entanto, novas atrações foram agregadas dando origem também ao Parque das Artes.

“A Secretaria de Cultura e Turismo está muito feliz com o projeto Parque das Artes, que reúne gastronomia, com feira de artesanato, música e outras atrações culturais. Em 2022, o projeto movimentou quase R$ 500 mil entre as vendas feitas pelos artesãos locais e os donos dos trailers, gerando renda e emprego, fortalecendo a economia criativa da cidade, que nesta gestão tem buscado ampliar as oportunidades no setor cultural e turístico, valorizando e destacando os talentos de Votuporanga”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva.

Ainda segundo a responsável pela Pasta, além de gerar emprego e renda, o evento movimenta a economia como um todo e fomenta o desenvolvimento econômico da cidade, além de oferecer uma opção de lazer e cultura para a população.

“O resultado é muito significativo quando enxergamos que esse dinheiro acaba girando e ficando na cidade, contribuindo diretamente com o desenvolvimento econômico local. Estamos trabalhando para que o projeto cresça e cada vez mais possa oportunizar nossos artistas, bem como fortalecer nosso turismo de negócios e eventos”, concluiu.

Programação

A primeira edição de 2023 do Parque das Artes começa hoje às 15h, no no Parque da Cultura, tanto na área externa quanto na interna, no Centro de Cultura e Turismo.

No primeiro dia, na área externa, a população poderá se divertir com muita música ao som do cantor Josue Ramos, a partir das 18h e amanhã a animação fica por conta da dupla Jane e Kleber, também a partir das 18h e, finalizando às 20h, com a Banda Zequinha de Abreu; e uma boa variedade gastronômica, através da presença dos food trucks, além de brinquedos infláveis para a garotada. Comidas artesanais e feira de artesanato também poderão ser prestigiadas no espaço interno.