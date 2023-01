Deputados federais e estaduais da região se posicionaram contra a quebradeira registrada na sede dos três poderes na capital do país

publicado em 10/01/2023

Todos os deputados (estaduais e federais) da região manifestaram repúdio às manifestações violentas ocorridas em Brasília (Foto: Assessoria)

Da redação

Os atos de violências que devastaram Brasília no domingo (8) provocaram repúdio na classe política. Deputados federais e estaduais da região se posicionaram contra a quebradeira registrada na sede dos três poderes na capital do país: Palácio do Planalto, Congresso e STF.

Nas redes sociais, o deputado estadual votuporanguense e presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB) repudiou as invasões e classificou as cenas como criminosas. “Repudio as invasões e depredações nas sedes dos Poderes, em Brasília. São atos que afrontam a nossa democracia. Manifestações, divergências e críticas fazem parte do estado democrático, mas essas cenas criminosas e de baderna, não. O respeito à constituição está acima de tudo”, disse.

Já o deputado estadual Itamar Borges (MDB), com domicílio eleitoral em Rio Preto, escreveu que “a invasão aos três poderes da República é um ataque à nossa Democracia e precisa ser repudiada por toda a sociedade. O respeito à nossa Constituição deve prevalecer sempre”.

Federais

"Reprovável". Foi como classificou o deputado federal Luiz Carlos Motta (PL), com domicílio eleitoral em Rio Preto, sobre o vandalismo em Brasília. “Toda e qualquer forma de radicalismo, ainda mais ideológico, é reprovável. O que se vê hoje em Brasília em nada contribui com o Brasil. Respeitemos a Constituição e a nossa valorosa democracia”, disse ele.

Fausto Pinato (PP), também deputado federal pela região com base eleitoral em Fernandópolis, disse que “é lamentável ver nossos irmãos enganados por mentiras repetidas à exaustão, e agora como ato final da decepção, vão a Brasília e devem voltar rapidamente para a casa totalmente frustrados, ao caírem na real que o presidente eleito tomou posse (está governando), e que foram vítimas de uma manipulação, enquanto o ex-presidente Bolsonaro goza férias na Flórida”, opinou.

O deputado federal Geninho Zuliani (União Brasil), que tem base em Olímpia, mas possui domicílio eleitoral em Rio Preto, aponta o ato como um grave retrocesso para o País.