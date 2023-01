Como de tradição, a primeira sessão do ano terá a presença do prefeito Jorge Seba, que apresentará as propostas de trabalho para 2023

publicado em 21/01/2023

A Câmara Municipal de Votuporanga retomará na segunda-feira as sessões ordinárias após o recesso de fim de ano (Foto: A Cidade)

Da redação

A Câmara Municipal de Votuporanga retomará na segunda-feira (23) as sessões ordinárias, após o recesso de fim de ano. O novo presidente da Casa, Daniel David (MDB), não pautou projetos para a ordem do dia, mas a reunião legislativa promete ser movimentada em razão demandas represadas desde o final do ano passado.

A sessão da Câmara irá começar às 18h. A pauta vazia se dá em razão da realização de uma sessão extraordinária no último dia 13. Na ocasião os vereadores “limparam as gavetas” de projetos enviados pelo Executivo e aprovaram mais de R$ 32 milhões em recursos destinados aos mais variados setores.

Além disso, o prefeito Jorge Seba (PSDB) participará da reunião legislativa, onde apresentará o seu plano de trabalho para 2023. É tradição o chefe do Executivo começar o ano apresentando as suas metas aos vereadores e autoridades convidadas. Em vista disso, a tendência é de que o auditório receba um público superior do que habitualmente frequenta as sessões.