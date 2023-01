O Assary Clube de Campo segue firme e atuante no seu propósito de proporcionar lazer de qualidade para todos os seus associados e familiares

publicado em 17/01/2023

Na presença de autoridades políticas, associados e diretores, o presidente do Assary Clube de Campo de Votuporanga, Rogério Marques e sua atual diretoria, inaugurou a obra (Foto: A Cidade)

Na presença de autoridades políticas, associados e diretores, o presidente do Assary Clube de Campo de Votuporanga, Rogério Fernandes e sua atual diretoria, inaugurou na manhã do último sábado (14) as novas e modernas instalações da Lanchonete do clube. O Assary Clube de Campo segue firme e atuante no seu propósito de proporcionar lazer de qualidade para todos os seus associados e familiares.



Desde que surgiu na vida dos votuporanguenses, o slogan que acompanhou todas as gestões do Clube foi “Assary, o clube que já nasceu grande”. A proposta sempre foi de oferecer aos associados e familiares um espaço agradável, com várias opções de lazer e entretenimento, e o clube foi muito além. No decorrer dos anos, o Assary virou um ponto de encontro, um lugar onde todos se sentem à vontade e felizes.



Poderia ficar sempre assim, mas a paixão que este clube desperta nos associados é tão grande que ele precisa continuar crescendo. E foi assim que surgiu o projeto de modernização e reforma da lanchonete, um dos recantos mais antigos do nosso clube, que já estava acanhado e longe da realidade que o clube visa propiciar para seus associados.



O desafio parecia grande e distante, porém essa diretoria não teme os obstáculos, encarou com muita dedicação e emprenho o desafio de realizar essa obra. As obras não paralisaram as atividades do clube, e foi assim com muita coragem, perseverança que essa diretoria, que tem a frente um presidente arrojado e determinado que se chama Rogério Fernandes e fez desse sonho uma realidade!



Em seu discurso inaugural Rogério Fernandes agradeceu a toda a equipe de funcionários do clube e também a seus apoiadores que sempre estiveram ao seu lado apoiando e incentivando às melhorias no clube. Finalizando deixou as seguintes palavras aos presentes na cerimônia de inauguração:



“O investimento foi grande, mas com planejamento e seriedade de toda essa diretoria foi dado início às obras. Claro que, no começo, tivemos alguns transtornos, mas eles foram passageiros, e hoje a nova lanchonete que está sendo entregue, com certeza, encherá de orgulho a família do Assary. É mais um cantinho acolhedor no coração do nosso clube para que todos possam desfrutar com alegria e saúde e que aqui possamos viver momentos descontraídos, felizes e emocionante. Sejam bem-vindos ao Clube que já nasceu sob o signo do sucesso e da perseverança, nesta conquista que tem um pouquinho de cada um de nós”, finalizou Rogério Fernandes Marques.



A manhã seguiu animada e todos os presentes puderam desfrutar de momentos agradáveis e também dos deliciosos pratos oferecidos pelo Buffet da lanchonete que funciona todas as noites, de terça a domingo para todos os frequentadores do clube. Parabéns ao presidente Rogério Fernandes pelas belíssimas benfeitorias realizadas em sua gestão e a toda a diretoria que atua ao seu lado.

Da redação