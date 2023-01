As unidades as boas-vindas, através de decoração com bexigas e lembrancinhas para essa recepção no primeiro dia

As 12 unidades de Ensino Fundamental e 19 de Educação Infantil estão preparadas para receber os alunos em 2023 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Mais um ano letivo inicia-se na rede municipal de ensino de Votuporanga a partir desta terça-feira (31) nas 12 unidades de Ensino Fundamental e nas 19 de Educação Infantil. As unidades as boas-vindas, através de decoração com bexigas e lembrancinhas para essa recepção no primeiro dia do calendário escolar municipal.

O secretário da Educação, Marcelo Batista, comemora esse momento que traz ainda mais alegria para dentro das escolas.

"Toda nossa equipe está ansiosa para receber de braços abertos a volta de nossas crianças pois, mesmo durante as férias escolares, continuamos trabalhando muito para oportunizar esse momento de retorno e, claro, muito aprendizado de qualidade. Recentemente, a área da Educação de nosso município foi premiada entre as três melhores do Brasil, o que nos dá ainda mais orgulho e vontade de sempre inovar no aprendizado. Temos também ampliações e reformas que estão sendo feitas em algumas de nossas unidades escolares, além da construção de três novos prédios, sempre para oferecer a Educação que nossa cidade merece", disse.

Três novas escolas

A Prefeitura de Votuporanga segue investindo em infraestrutura na área da Educação com a construção de três novas escolas, duas municipais e uma estadual, nos bairros Cidade Jardim, Carobeiras e Colinas.

Ao todo, por meio de recursos próprios e também dos Governos Estadual e Federal, intermediados pelos deputados Carlão Pignatari e Fausto Pinato, as obras terão um investimento total aproximado de R$ 16,7 milhões.