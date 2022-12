O evento aconteceu no último fim de semana, no dia 10 de dezembro, no Salão de Eventos do Hotel Dan Inn, com modelos de todo o Estado

publicado em 15/12/2022

Votuporanga foi muito bem representada durante o Miss & Mister Estudantil desse ano em Ribeirão Preto (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Votuporanga foi muito bem representada durante a etapa estadual do concurso Miss & Mister Estudantil. Isso porque os modelos da cidade foram destaque no desfile, que aconteceu no último dia 10 de dezembro, no Salão de Eventos do Hotel Dan Inn, com a presença de representantes de todo o Estado.

Os participantes de Votuporanga foram coordenados por Beto Ferraz, pela categoria mini, Alexia Barberá, conquistou o primeiro lugar no Estado; João Vitor Aires também foi campeão no estado de São Paulo. Pela categoria Pré-Teen, Lisa Santos foi finalista e Miss Destaque do Estado.

A jovem Leticia Belmonte, também foi finalista pela categoria Teen e Miss Destaque do Estado. Virginia Souza pela mesma categoria também foi finalista e Miss Destaque. Já André Alves foi finalista e Mister Revelação de São Paulo pela categoria adulto. Giovana Paolla, também pela categoria adulto, foi finalista e se tornou Miss Elegância do Estado.

Todos os candidatos foram vestidos nos trajes de gala por Dony Alta Costura, Belissima Noivas e Layde Alta Costura. A próxima etapa é o Miss & Mister Estudantil Brasil, onde os classificados participam, possivelmente no mês de abril.