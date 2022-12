Possoni tem uma forte ligação com o setor, principalmente na área de turismo de eventos, por ser um dos organizadores do Oba Festival e comandar o site Guichê Web

publicado em 01/12/2022

O empresário votuporanguense, Alessandro Possoni, é um dos membros da equipe de transição de Tarcísio de Freitas (Foto: Redes sociais)

O empresário votuporanguense, Alessandro Possoni, foi convidado e participou anteontem da primeira reunião da equipe de transição do governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos), na Secretaria de Turismo. Possoni tem uma forte ligação com o setor, principalmente na área de turismo de eventos, por ser um dos organizadores do Oba Festival e comandar o site Guichê Web, além de fazer parte da diretoria da Abrape (Associação Brasileira de Promotores de Eventos).

O votuporanguense foi incumbido, ao lado de sua equipe, de apreciar os projetos em andamento para que haja uma continuidade, bem como apresentar sugestões de novas políticas públicas que possam alavancar o setor.

“Na quarta-feira, foi a primeira reunião em São Paulo e ela foi muito boa. A equipe atual do governo nos mostrou todos os projetos em andamento, onde muita coisa já foi feita e o nosso trabalho agora é avaliar tudo que foi feito e sugerir para o futuro governador as formas de dar continuidade aos projetos e também de implementar melhorias”, explicou ele em entrevista ao A Cidade.

Possoni nunca teve envolvimento político e diz não ter pretensões nesse sentido, justamente por isso, segundo ele, nunca imaginou fazer parte de uma equipe de transição de governo, mesmo tendo amplo conhecimento do setor para o qual foi indicado. Isso, porém, foi possível justamente graças ao perfil técnico do próprio futuro governador, que já havia se comprometido também a manter essa postura em relação ao seu secretariado.

“Isso nunca me passou pela cabeça. Nunca fui político e nem tenho nenhuma pretensão nesse sentido então o nosso cargo foi realmente técnico. É uma equipe totalmente voluntária, ou seja, não recebe nenhuma remuneração e tem como único objetivo ajudar nessa transição e dar a nossa parcela de contribuição para o setor. O Tarcísio tinha se comprometido a adotar um perfil técnico e pelo que tenho visto até aqui ele tem seguido esse entendimento, pelo menos na equipe de transição”, completou.

O empresário destacou ainda que sua participação na equipe revela a importância do interior para todo o Estado, principalmente no setor de turismo.