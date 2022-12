Secretaria Estadual de Saúde emitiu um alerta para o risco de uma nova epidemia da doença e com sintomas ainda mais graves

publicado em 15/12/2022

Com quase 10 mil casos já confirmados de dengue, Secretaria da Saúde segue tentando evitar um novo surto (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Faltando poucos dias para o fim do ano, Votuporanga se aproxima da marca alarmante de 10 mil casos de dengue. Levantamento feio pelo A Cidade junto à secretaria municipal da Saúde aponta que, até o momento, 9.938 votuporanguenses já contraíram a doença transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti e quatro delas morreram após apresentarem complicações, inclusive uma criança de apenas três anos de idade.

Os números surgem em meio a um alerta da secretaria Estadual de Saúde para o risco de uma nova epidemia de dengue e com sintomas ainda mais graves para o ano que vem. O período chuvoso combinado com as temperaturas elevadas já deu sinais de que o novo ciclo da doença está próximo.

De olho nesse cenário, desde outubro o setor de Vigilância Ambiental da Prefeitura de Votuporanga, vem realizando uma série de ações para tentar evitar uma nova “explosão” de casos, como se viu no final do ano passado e início deste ano.

Desde outubro o trabalho de prevenção ganhou o reforço de cerca de 100 Agentes Comunitários de Saúde que passaram a atuar em conjunto com os Agentes de Combate às Endemias. A intenção é eliminar qualquer tipo de criadouro de quintais e demais áreas da cidade para evitar o acúmulo de águas de chuva.

“Desde julho iniciamos o Arrastão, que são as visitas nas casas para orientação dos moradores sobre os cuidados a serem tomados para evitar a proliferação do mosquito. Nossas equipes também verificam os imóveis em busca de criadouros para que sejam eliminados, mas essa responsabilidade precisa ser de cada cidadão e tem que ser feita todos os dias, principalmente neste período que iremos entrar com maiores volumes de chuvas”, explicou a chefe da Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde, Samara Del Pino Fernandes.

Sintomas

Além da dengue, o mosquito Aedes aegypti também transmite Chikungunya e Zika e todos os sintomas são semelhantes. Segundo o Ministério da Saúde, os sinais clássicos são: febre de início abrupto acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção e coceira na pele, manchas vermelhas pelo corpo, além de náuseas, vômitos e dores abdominais.

A orientação é para que a população procure a unidade ou serviço de saúde mais próximo de sua residência assim que surgirem os primeiros sintomas.

Prevenção