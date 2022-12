Hospital de Campanha, Ambulatório Pós-Covid e Campanha de Vacinação são algumas das ações realizadas pela Administração Municipal

publicado em 06/12/2022

A secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix, recebeu o Certificado de Reconhecimento Público na terça-feira (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga foi parabenizada pelo Governo do Estado de São Paulo pelos esforços no enfrentamento à Covid-19 prestados pelos diversos serviços oferecidos durante a pandemia. Entre eles, destacam-se o Hospital de Campanha, construído em tempo recorde de cerca de dez dias; o Ambulatório Pós-Covid, para tratar pacientes acometidos de forma grave ou moderada; e a campanha de vacinação, que imunizou, até o momento, mais de 90% da população.

A secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix, recebeu o Certificado de Reconhecimento Público das mãos do secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn, em evento realizado ontem, em São José do Rio Preto. No ato, Ivonete estava acompanhada por representantes da Santa Casa de Votuporanga.

“É uma honra receber esse reconhecimento. Foram dias difíceis, de intenso trabalho e dedicação de todos e a sensação é de cumprimento do dever e de esperança por dias sempre melhores”, disse a secretária da Saúde de Votuporanga, Ivonete Félix.

O prefeito Jorge Seba, no ato representado pela secretária, parabenizou, novamente, o trabalho de toda equipe de saúde de Votuporanga pelos esforços e reafirmou seu compromisso com a manutenção da qualidade nos serviços prestados.