Título foi entregue na noite de quarta-feira (30) durante a etapa nacional do Prêmio Band Cidades Excelentes, em Brasília

publicado em 01/12/2022

Jorge Seba foi a Brasília receber a premiação ao lado da primeira-dama Rose Seba e do Secretário da Educação Marcelo Batista (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

Depois de desbancar os rivais e ser eleita a melhor cidade do Estado de São Paulo em Gestão Municipal e Educação, Votuporanga foi consagrada também como uma das três melhores do Brasil nas mesmas categorias, na etapa nacional do Prêmio Band Cidades Excelentes. O evento de premiação ocorreu na noite anteontem, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília.

O município foi representado na solenidade pelo prefeito Jorge Seba (PSDB), que recebeu as duas premiações junto com a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, e do secretário municipal da Educação, Marcelo Batista.

“É um orgulho muito grande que quero dividir com toda a população e também com todos os servidores públicos. Estamos muito felizes e vamos continuar mantendo nossas metas de proporcionar, sempre, qualidade de vida à nossa população”, disse o prefeito.

No IGMA (Índice de Gestão Municipal Aquila), considerado o prêmio principal da noite, Seba foi premiado juntamente com os prefeitos de Itabirito (MG) e Timbó (SC).

Votuporanga também foi considerada a melhor cidade de toda a região Sudeste em Educação. Junto com o prefeito Jorge Seba, também foram premiados os prefeitos de Igrejinha (RS) e Pomerode (SC).

O Prêmio

A iniciativa é uma parceria do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Aquila para incentivar, reconhecer e valorizar boas práticas de gestão com o objetivo de transformar a realidade dos 5.570 municípios brasileiros e melhorar os serviços prestados aos cidadãos.

O instrumento empregado na avaliação é o Índice de Gestão Municipal Aquila, que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todas as cidades do país, além dos projetos enviados pelas próprias prefeituras através do site oficial do prêmio. A plataforma é estruturada com base em Inteligência Artificial que, a partir de algoritmos, consolidam os resultados de 62 indicadores em uma única nota final.

Os indicadores são construídos a partir de seis pilares: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade; e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.