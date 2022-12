A medida facilita o acesso dos moradores ao Consultório Municipal “Dr. João Carlos Botelho de Miranda” e a estabelecimentos comerciais

publicado em 08/12/2022

Moradores tinham que dar uma volta de mais de 1 quilômetro para ter acesso ao Consultório Municipal que atende a região (Foto: Divulgação)

Da redação

O vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), conseguiu viabilizar, por meio de uma espécie de parceria público-privada, a tão solicitada passagem entre os residenciais Boa Vista I e II e o Jardim Carobeiras/Residencial Muriá. A medida facilita o acesso dos moradores ao Consultório Municipal “Dr. João Carlos Botelho de Miranda” e a estabelecimentos comerciais.

A expansão da cidade para o setor noroeste, tanto comercial, industrial, em especial bairros residenciais, como Jardim das Carobeiras, Residencial Muriá, Jardim De Bortole, Parque Boa Vista I e II e Pacaembu, tem contribuído para o adensamento da região, sendo irreversível transtornos de acesso a bens públicos, como postos de saúde.

Ocorre que entre os bairros Residencial Muriá e Parque Boa Vista I e II tem área particular, com isso os bairros ficam separados pela gleba, não tendo via de acesso, impossibilitando a passagem de veículos e forçando os moradores dos bairros Boa Vista a darem grande volta para acessar os bairros vizinhos, comércio, em especial a Unidade de Saúde.

Após ser acionado por moradores, o vereador Jura iniciou estudos para a resolução do problema, e por ser uma área particular, ele procurou os proprietários do terreno, os empresários Helton Borges, Sérgio do Carmo e Augusto Seller, narrando as dificuldades dos moradores por não ter acesso pela área. Os proprietários se sensibilizaram e se colocaram à disposição para resolver o problema o mais rápido possível, autorizando o vereador a planejar ação necessária para a abertura do acesso.