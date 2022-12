O fechamento vai obrigar com que os usuários da “circular” tenham que se deslocar até o Terminal Rodoviário para recarregar o “Cartão Cidadão” ou solicitar outros serviços

publicado em 22/12/2022

Jura se reuniu ontem com o prefeito em exercício, Cabo Valter, para despachar sobre o fechamento da agência central da Itamarati (Foto: Assessoria)

Da redação

O vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), oficiou ontem a Prefeitura de Votuporanga e a Expresso Itamarati sobre o anúncio de fechamento da agência central da empresa responsável pelo transporte coletivo do município. O fechamento vai obrigar com que os usuários da “circular” tenham que se deslocar até o Terminal Rodoviário para recarregar o “Cartão Cidadão” ou solicitar outros serviços.

Segundo Jura, dezenas de usuários dos serviços prestados pela empresa o procuraram informando que foram comunicados através de cartazes que a agência da rua São Paulo será fechada a partir do dia 30 de dezembro e que os atendimentos serão feitos no guichê da empresa instalado no terminal rodoviário, a partir do dia 2 de janeiro, que fica distante 2,3km do centro, o que seria fora de mão para todos usuários que necessitam dos serviços oferecidos pela unidade.

“A reclamação principal é que quase a totalidade dos usuários do transporte coletivo demandam dos bairros periféricos para o centro, que daí vão ao trabalho, realizam compras no comércio, como lojas e supermercados, vão à consultas médicas, bancos, em especial recebimento de aposentadorias, ou ainda usam o terminal central para baldeamento para outros bairros da cidade, portanto a agência da empresa no centro da cidade é fundamental, que com a transferência para um setor isolado da cidade, será de grande perda e complicara imensamente a vida dos usuários que em sua maioria são idosos”, disse o vereador em seu ofício.

Reclamações

A situação já havia sido relatada também por ouvintes da Cidade FM, que se disseram inconformados com a decisão. Uma delas é Selma Marcos, que relatou que a medida vai inviabilizar o uso do transporte coletivo.

“Nós nem sabemos o que vamos fazer se isso de fato acontecer. Eu, por exemplo, pego duas circulares, uma do Belo Horizonte, para descer aqui na Matriz e o outro para ir para o meu trabalho e agora vou ter que pegar mais um para ir para o terminal só para fazer a recarga? Haja dinheiro”, afirmou.